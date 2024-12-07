Kaçkar zirvelerinde heliski takvimi belli oldu

İHA

Rize kış sporlarının da merkezi olma yolunda ilerliyor.

İlk kar düşme zamanı ve karlılık süresi bakımından benzerlerine fark atan Rize'deki Kaçkar Dağları dünyanın çeşitli bölgelerinden ekstrem spor tutkunlarını cezbediyor.

Kaçkar Dağları'nda 19 yıldır yapılan ‘Heliski’ sporu için 2025 sezonunun tarihi netleşti.

SEZON 5 OCAK'TA AÇILIYOR

Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular 'Heliski' heyecanını yaşamak için her yıl önceden rezervasyon ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na geliyor. Bu yıl ilk kafilesinin 5 Ocak 2025 tarihinde geleceği bu elit spor için bölgede geri sayım başladı.

Bu yıl geçmiş yıllara nazaran kar yağışının erken gelmesi ve beklenenden fazla olması ise sporu bu yıl daha heyecanlı hale getiriyor.

HELİKOPTERLE ZİRVEYE ÇIKIYORLAR

Sporcular helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bakılarak parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor.

Rize’nin Ayder Yaylası’ndan havalanan helikopterler ile kayakçıların taşındığı Kaçkarlar, Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.