KADEM’in depremzede kadınlara umut olan projesi tamamlandı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından hayata geçirilen “Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi”, Hatay’da düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.

Eğitimlere katılan 64 kadından 8’i, programda ünlü şeflere ve konuklara yemek yaparak değerlendirmeye girdi. Değerlendirme sonucunda dereceye giren kadınlara ödülleri ve sertifikaları verildi.

Projenin kapanış programı, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün uygulama mutfağında gerçekleştirildi. Proje kapsamında ulusal ve uluslararası gastronomi kültürünü tanıyan kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından hazırladıkları yöresel lezzetleri jüriye sundu.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ile şefler Yunus Emre Akkor, Ebru Baybara Demir ve Hatice Özdemir Tülün, hazırlanan yemekleri değerlendirerek dereceye giren kadınları belirledi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, birinciliği Hatice Kadıoğlu, ikinciliği Elif Canser Perk, üçüncülüğü ise İlknur Alkaya kazandı.

“DEPREM SONRASI BU PROJE BİZE UMUT OLDU”

Kadınlar, yarışma sonrası duygularını paylaşarak, “İyi ki KADEM’le tanıştık. Deprem sonrası umutsuzduk; evlerimizi kaybettik, konteynerlerde kalıyorduk. KADEM elimizden tuttu, bu proje sayesinde yeniden hayata bağlandık. Artık kendi işimizi yapabilecek seviyeye geldik.

Bu süreçte çok güzel arkadaşlıklar edindik. Depremle hayallerimiz yıkıldı ama tekrar başardık. Deprem bölgesinde böyle bir eğitimin olması harika. Psikolojik olarak çok iyi geldi. Aileme, eşime ve çocuklarımın da psikolojisine iyi geldi. Kimse umudunu kaybetmesin.” sözleriyle projeye dair memnuniyetlerini dile getirdi.

“KADINLARIN YENİDEN GÜÇLENMESİ İÇİN SAHADAYDIK”

Program, İSTE kampüsündeki Turuncu Salon’da devam etti. Burada KADEM’in faaliyet filmi izlendi ve ardından KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, katılımcılara hitap etti.

Başkan Sarı, depremin ardından KADEM’in sahada aktif şekilde çalıştığını belirterek şunları söyledi:

Kadın Destek Merkezlerimizle bugüne kadar 12 bin 745 kadına ulaştık, 628 atölye gerçekleştirdik. 4 bin 950 saat eğitim verdik, 1 bin 498 kadına psikolojik destek sunduk ve 63 kadını istihdama kazandırdık.



Depremden etkilenen, sosyal ve ekonomik zorluklarla yüzleşmek zorunda kalan kadınlara 'Yalnız değilsiniz, birlikte başaracağız' dedik. Bu sadece bir söz olarak kalmadı. Bizim kararlılığımız, kadınların isteği ve paydaşlarımızın desteğiyle bu projemiz hayat buldu.



Proje kapsamında, Kahramanmaraş'ta 40, İskenderun’da 24 kadına eğitimler verdik. Yemek ve seramik atölyeleri açtık. Kahramanmaraş’ta 175, İskenderun’da 211 kadının psikolojik dayanıklılığını artırdık. Seminerler düzenledik. 64 kadın, e-ticaret, girişimcilik ve gastronomi eğitimlerine katıldı.



Yöresel gastronomiye yönelik 5 atölye açtık. Konteyner kentlerde yaşayan 23 kadını da projeye dahil ettik. Bu bizim için çok önemliydi çünkü şehir merkezinden uzak kalan kadınların sosyal hayata erişimini sağlamak özellikle üzerinde durduğumuz bir konuydu.

Sarı konuşmasını, “Bugün proje kapanıyor ama biliyoruz ki sizlerin yolculuğu şimdi başlıyor. Öğrendiğiniz her beceri, kuracağınız girişimlerin ilk adımı olacak. Biz bu yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle tamamladı.

PAYDAŞLARDAN DESTEK MESAJLARI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan, verilen eğitimlerin kadınlara özgüven ve mesleki donanım kazandırdığını söyledi.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Kanca ise kadınların proje sayesinde yeni beceriler edinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, HMKÜ ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden akademisyenlerin ve gastronomi alanında uzman şeflerin konuşmalarıyla devam etti.

Kapanışta, dereceye giren kadınlara ödülleri takdim edildi.