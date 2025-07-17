Kahramanmaraş Ahır Dağı'nda alageyik sürüsü görüntülendi

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın yamaçlarında görüntülenen alageyik sürüsü, hem doğaseverleri hem de bölge halkını heyecanlandırdı.

Kent merkezine oldukça yakın bir konumda kaydedilen görüntülerde, geyik sürüleri dağ yamacında birlikte hareket ettiği görüldü.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ahır Dağı'nın güney yamaçlarında yürüyüş yapan bir grup vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, geyiklerin grup halinde otladığı ve zaman zaman çevreyi dikkatle gözlemlediği fark edildi.

TOPLU HALDE NADİR GÖRÜNÜYORLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, geyiklerin alanın doğal yapısına uygun olarak burada zaman zaman görülebildiğini ancak bu kadar toplu halde kent merkezine yakın alanda gözlemlenmesinin nadir olduğunu belirtti.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, vatandaşları yabani hayvanlarla karşılaştıklarında sessiz kalmaları ve kesinlikle yaklaşmamaları konusunda uyardı.