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İHA

Türkiye'nin tarihine büyük bir acı olarak kazınan 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden iki yıl geçti.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. On binlerce insan hayatını kaybederken, şehirler ve mahalleler adeta haritadan silindi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ise yıkım tarifsizdi.

Binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremlerden geriye gözü yaşlı aileler ve yarım hayaller kaldı.

EŞİ VE KIZLARINI KAYBETTİ

Felaketin en derin yaralarından birini de Onikişubat ilçesinde Molla Gürani Camii imam hatibi Cuma Biricik yaşadı.

Deprem sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevde olan Biricik, saat 04.17'de meydana gelen depremde eşi ve iki kızını kaybetti.

YAŞADIKLARI SİTE YERLE BİR OLDU

Ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için Kıbrıs'a taşınmayı planlayan Cuma Biricik, Kahramanmaraş'a döndüğünde tarifsiz bir yıkımla karşılaştı.

Karamanlı Mahallesi'ndeki Çuhadar Sitesi'nin dört bloğu da saniyeler içinde çökmüş, site sakinlerinin yüzde 80'i hayatını kaybetmişti.

"BÖYLE BİR BİNADA YAŞADIĞIMIZI BİLSEYDİK ORADA KALMAZDIK"

Kıbrıs'tan Kahramanmaraş'a geldiğini ifade eden Biricik, "Evimiz çökmüştü. Büyük oğlum, içeride kalan kardeşini enkazdan çıkarmıştı ama hanımım ve kızlarımdan ses yoktu. Büyükelçiliğe haber verdik, akşam uçağıyla Adana'ya indik. Sabah erkenden yola çıkmamıza rağmen şehre ancak öğleden sonra ulaşabildik. Ben Kahramanmaraş'a gelinceye kadar kimse müdahale edememişti.

Geldiğimde iş makinesi yeni ulaşmıştı. Onunla birlikte enkazı kaldırıp hanımım ve kızlarımın cansız bedenlerini çıkardık. Binamız, daha ilk saniyelerde çökmüştü. Kepçe her vurduğunda betonlar un ufak oluyordu. Böyle bir binada yaşadığımızı bilseydik, asla orada kalmazdık." dedi.

"KADER ONLARI BURAYA YAZMIŞ"

Biricik, "Kıbrıs'ta kiralık ev bakıyordum, birkaç güne kadar tutup ailemi yanımda götürecektim. Ama onların kaderi buraya yazılmış. Büyük kızım Reyyan 19, küçük kızım Ebrar 9 yaşındaydı. Rabbim bizi böyle bir imtihanla sınadı. Bu ülkenin deprem gerçeğini kabullenmesi lazım. Binaları yaparken depreme dayanıklılığı göz ardı edemeyiz. Biz, bilinçsizce yapılan binaların bedelini canımızla ödedik. Artık kimse aynı acıyı yaşamamalı." diye konuştu.