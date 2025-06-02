Kahramanmaraş'ta 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konut teslimi

Asrın felaketinin yaraları devletin desteğiyle sarılmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde binlerce depremzede, bayrama yeni evlerinde girmenin heyecanını yaşıyor.
6 Şubat 2023 depremlerinden ağır şekilde etkilenen Türkoğlu’nda yaklaşık 8 bin bağımsız konut yıkıldı.
3 BİN 267 AİLE BAYRAMA YENİ YUVALARINDA GİRECEK
Afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde başlatılan kalıcı konut inşaatları kapsamında, ilçe genelinde 4 bin 443 konut tamamlandı.
Bu konutlardan 3 bin 267’si hak sahiplerine teslim edildi.
DEPREMZEDELER YUVALARINA KAVUŞMAYA DEVAM EDİYOR
Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, ilçenin yaşanan felaketten en fazla etkilenen yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirtti.
Afetin ardından yaklaşık 8 bin bağımsız konutun yıkıldığını hatırlatan Mercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1924'ü zemin artı 3 ve 4 katlı, bin 333'ü ise köy tipi olmak üzere toplam 3 bin 257 kalıcı afet konutunun inşa edildiğini ve büyük kısmının anahtar tesliminin yapıldığını aktardı.
YIL SONUNA KADAR TÜM KONUTLAR TESLİM EDİLECEK
3 bin 267 depremzede ailenin Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde karşılayacağını ifade eden Mercan, şunları kaydetti:
"İlçe merkezimizde toplam 2 bin 519 konut tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal mahallelerde ise toplam 3 bin 257 konut ihale edildi. Bunların 1924'ü tamamlandı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. 1333'ünün inşası ise devam ediyor. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar bu konutların tamamı teslim edilmiş olacak."
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