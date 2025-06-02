Kahramanmaraş'ta 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konut teslimi

AA

Asrın felaketinin yaraları devletin desteğiyle sarılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde binlerce depremzede, bayrama yeni evlerinde girmenin heyecanını yaşıyor.

6 Şubat 2023 depremlerinden ağır şekilde etkilenen Türkoğlu’nda yaklaşık 8 bin bağımsız konut yıkıldı.

3 BİN 267 AİLE BAYRAMA YENİ YUVALARINDA GİRECEK

Afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde başlatılan kalıcı konut inşaatları kapsamında, ilçe genelinde 4 bin 443 konut tamamlandı.

Bu konutlardan 3 bin 267’si hak sahiplerine teslim edildi.

DEPREMZEDELER YUVALARINA KAVUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, ilçenin yaşanan felaketten en fazla etkilenen yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Afetin ardından yaklaşık 8 bin bağımsız konutun yıkıldığını hatırlatan Mercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1924'ü zemin artı 3 ve 4 katlı, bin 333'ü ise köy tipi olmak üzere toplam 3 bin 257 kalıcı afet konutunun inşa edildiğini ve büyük kısmının anahtar tesliminin yapıldığını aktardı.

YIL SONUNA KADAR TÜM KONUTLAR TESLİM EDİLECEK

3 bin 267 depremzede ailenin Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde karşılayacağını ifade eden Mercan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezimizde toplam 2 bin 519 konut tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal mahallelerde ise toplam 3 bin 257 konut ihale edildi. Bunların 1924'ü tamamlandı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. 1333'ünün inşası ise devam ediyor. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar bu konutların tamamı teslim edilmiş olacak."