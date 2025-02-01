Kahramanmaraş'ta depremzede çiftin örnek aşkı

İHA

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin dahi ayıramadığı 61 yıllık evli çiftin birbirine duyduğu aşk yürekleri ısıtıyor.

Depremde evlerini kaybetmelerinin ardından konteyner kentte yaşamlarını sürdüren 76 yaşındaki Mehmet Açıkgöz ve eşi Döndü Açıkgöz (76), gençlere ilişki tavsiyesinde bulundu.

61 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan beş çocuk sahibi çift, hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs gerdiklerini belirterek, gençlere sabır ve anlayışlı olmalarını tembihliyor.

"GENÇLER EVLİLİĞİ OYUNCAK OLARAK GÖRÜYOR"

Deprem sonrası zor şartlarda yaşamaya devam eden Açıkgöz çifti, sevgileri ve birbirlerine olan bağlılıkları sayesinde her güçlüğün üstesinden geldiklerini söylüyor. "Şimdiki gençler evliliği oyuncak gibi görüyor" diyen çift, evlilikte sabrın ve sadakatin en önemli unsurlar olduğunu vurguluyor.

"HER ŞEYİMİZİ PAYLAŞIRIZ"

Eşiyle güzel bir birliktelik yaşadıklarını dile getiren Mehmet Açıkgöz, "61 yıldır evliyiz, hanımla güzel geçiniyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, çok şükür. Her şeyimizi paylaşırız. Zorluklar da gördük ama şimdiki halimize de şükrediyoruz. Depremzedeyiz, konteynerde oturuyoruz ama birbirimize destek oluyoruz. Hanım sabah kahvaltıyı hazırlar, ben de yardımcı olurum. Sonra oturur, eski günlerimizi konuşuruz" dedi.

Mehmet Açıkgöz, yaşadıkları zorlukları anlatırken eski günleri de yad ederek, "Eskiden hayat daha zordu. Elektrik yoktu, su yoktu, yollar çamurdu ama insanlar birbirine daha bağlıydı. Şimdi teknoloji gelişti, imkanlar çoğaldı ama insanlar yalnızlaştı. Eskiden evlilikte sabır vardı, şimdi ise en küçük sıkıntıda vazgeçiyorlar" diye konuştu.

"TARTIŞSAK DA KÜS KALAMAYIZ"

Evlilikte anlayışın ve hoşgörünün şart olduğunu belirten Açıkgöz, "Bizde bir söz vardır: ‘Evlilik abdal çadırıdır.' Yani evlilik, içinde her türlü zorluğun yaşandığı ama birlikte ayakta kalınan bir yerdir. Şimdiki gençler çok yanlış yapıyor. Ben onların sevgisinin gerçekten sevgi olduğuna inanmıyorum.

Gerçek sevgi, kalpten kalbe giden bir yoldur. Şimdiki gençlerin evliliği oyuncak gibi. Biz eşimle tartışsak da küs durmayız. Yerine göre kadın kadınlığını, erkek de erkekliğini bilecek. Sen kendin olamazsan, benimle geçinemezsin" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİKİLER KOCALARINI TAKMIYOR"

Döndü Açıkgöz ise 61 yıllık evliliklerinde çok zorluk yaşadıklarını ama birbirlerinden vazgeçmediklerini söyledi.

Eşine olan bağlılığını anlatan Açıkgöz, "Varlık gördük, yokluk gördük ama her şeye katlandık. Eskiden çok zor zamanlarımız oldu. Pamuk tarlalarında çalıştım, çapa yaptım, çocukları büyütmek için çok çaba harcadım. Ama eşimle birbirimize hep destek olduk. Deprem sonrasında da konteynerde yaşamaya alıştık, yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Şimdiki evliliklerde yokluk yok ama yine de kocalarını takmıyorlar" dedi.

"BİR YERE GİTME DERSE ADIMIMI ATMAM"

Eşine duyduğu saygıyı vurgulayan Döndü Açıkgöz, "Benim eşim bana ‘Bir yere gitme' dediyse, ben adımımı bile atmam. Evlilikte karşılıklı saygı çok önemli. Arada tartışmalarımız olur ama hiç küs kalmayız. Şimdi görüyorum, gençler en küçük tartışmada boşanmayı düşünüyor. Oysa sabır göstermeden evlilik yürütülemez" diye konuştu.

"GENÇLER SABIRLI OLMALI"

Mehmet ve Döndü Açıkgöz çifti, gençlere seslenerek, evliliğin sadece mutluluk paylaşmak olmadığını, zorluklara da birlikte göğüs germek gerektiğini söyledi.

"Bizim zamanımızda sevgi vardı, saygı vardı. İnsanlar birbirine bağlıydı. Şimdiki gençler her şeyin kolayına kaçıyor. Evliliğin kıymetini bilsinler" diyen çift, sabır ve anlayışın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.