Yaz-kış balkonlara asılıyor! Su ve sirke dolu şişelerin sırrı buymuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son zamanlarda birçok apartmanda balkonlardan sarkan su ve sirke dolu şişeler dikkat çekiyor.

İlk bakışta garip gibi görünen bu manzaranın arkasında ise oldukça pratik bir neden var.

Böcek sorunundan bunalan vatandaşlar, kimyasal ilaçlara başvurmadan çözüm arayışına girince bu doğal yönteme yöneliyor.

Peki, su ve sirke dolu şişeler ne işe yarıyor?

ŞİŞEYLE BÖCEK ÖNLEMİ

Balkonlara asılan su ve sirke dolu şişelerin çalışma mantığı, tamamen doğal etkilere dayanıyor.

Şeffaf şişelerin içindeki su, güneş ışığını yansıtarak böceklerin yön duygusunu bozuyor. Bu yansıma, böceklerin alana yaklaşmasını zorlaştıran bir etki oluşturuyor.

Buna ek olarak sirkenin keskin kokusu, böcekler için rahatsız edici bir ortam yaratıyor ve uzak durmalarını sağlıyor.