Kahramanmaraş'ta ısıtıcı gaz sızdırdı: 1 ölü

DHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Günay çifti, uzun süre kimseyle iletişime geçmeyince yakınları durumdan şüphelendi.

Sabah saatlerinde çiftin evine giden akrabaları, içeri girdiklerinde Hasan Günay ile Hatice Günay'ı yerde hareketsiz buldu.

Durumun hemen 112 Acil Merkezi'ne ihbar edildi.

KARISINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Günay'ın tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, baygın haldeki Hasan Günay da Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatice Günay’ın cenazesi hastane morguna konuldu.