Kahramanmaraş'ta takım elbise giyen fırın çalışanları

İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 3 genç girişimci, geleneksel fırıncılık mesleğini biraz renklendirmek istedi.

25 yaşındaki Mehmet Çağlarsu, Emre Bolat ile 26 yaşındaki Hurşit Kaan Bolat, iş kıyafetlerine değişikliğe giderek sektöre yeni bir soluk kazandırdı.

TAKIM ELBİSE İLE ÇALIŞIYORLAR

Fırıncılıkta alışılagelmiş imajı değiştiren gençler, takım elbiseli çalışma konsepti ile müşterilerin ilgisini çekti.

Fırıncılık mesleğini sadece pide ve yemek pişirmek olarak görmeyen gençlerin, aynı zamanda bir sanat ve hizmet anlayışı olarak ele alıp çalışması beğeni topluyor.

"DÜNYADA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Genç girişimcilerden Emre Bolat, "Biz bu mesleği yıllardan bu yana yapıyoruz. Mesleği geliştirmek adına bir çalışmada bulunarak arkadaşlarla takım elbise ile çalışmaya karar verdik. Dünyada böyle bir şey yok, biz de bu şekilde çalışmaya karar verdik." dedi.

"BİZİ TEBRİK EDİYORLAR"

Çekirdekten yetiştiklerini ve 13 yıldır fırıncılık yaptıklarını belirten Bolat, "Takım elbise ile çalışmak güzel gidiyor ve dikkat çekiyor. Buraya ilk defa gelenler şaşırıyor, sonra bizi tebrik ediyor." diye konuştu.