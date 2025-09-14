Kamp tutkunlarının yeni gözdesi: Dipsizgöl ve Eğrigöl

Bu manzaraların hayranı çok...

Toros Dağları’nın zirvesinde yer alan Dipsizgöl ve Eğrigöl, turkuaz renkli suları ve doğal ortamıyla ziyaretçilere eşsiz manzara sunuyor.

DOĞASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI

Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Bozkır sınırında yer alan Dipsizgöl, Gündoğmuş ve Alanya sınırları içerisinde kalan Eğrigöl, yaz aylarında doğaseverlerin ve bölge halkının uğrak noktası haline geldi.

TOROSLARIN EN ÖZEL YERİ

Kenarında söğüt ve kavak ağaçları bulunan, nilüfer çiçekleri ve serin havasıyla öne çıkan Dipsizgöl, Torosların en özel yerleri arasında gösteriliyor.

1700 metre rakımda yer alan gölde sazan, aynalı ve farklı türlerde tatlı su balıkları bulunuyor.

Her mevsim aynı seviyede kalan suyu ve nilüfer çiçekleriyle dikkat çeken göl, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için özel bir yer olarak öne çıkıyor.

EĞRİGÖL BERRAKLIĞI İLE BÜYÜLÜYOR

2100 metre rakımdaki Eğrigöl ise büyüklüğü, berraklığı ve turkuaz rengiyle öne çıkıyor.

Yaz aylarında serin havasıyla cazibe merkezi haline gelen göl, kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği noktalar arasında bulunuyor.

Gün doğumu ve gün batımında oluşan renk cümbüşü ise ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor.

''ÇOK TEHLİKELİDİR''

Dipsizgöl yöre halkı için ciddi bir öneme sahip. Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Cemalettin Deniz, çocukluk zamanında göldeki hatıralarını anlattı.

Deniz, çocukluğunda yaz aylarının Dipsizgölde geçtiğini ve buraya neden Dipsizgöl denildiğini şu sözlerle ifade ederek, "Yaz kış suyun seviyesi aynı durur. Dibi buz gibi, yüzeyi daha sıcak. Ama çok da tehlikelidir.

Bugüne kadar 5-6 kişi burada boğularak hayatını kaybetti'' dedi.

''ENERJİ DEPOLAYIP İSTANBUL'A DÖNÜYORUZ''

Memleketi Bozkır'a, her yaz İstanbul'dan tatile gelen Atilla Okay da her yaz ailesi ile birlikte Dipsizgöl'e piknik yapmaya geldiklerini söyledi.

Okay, şehirden uzaklaşmak için Eğrigöl ve Dipsizgöl'ün eşsiz olduğunu anlatarak, "İstanbul'dan her sene mümkün oldukça yazları memleketim Bozkır'a geliyoruz. Çocuklarımızı da buraya getirerek onları da alıştırıyoruz.

1700 rakamlı, güzel, doğal, muhteşem bir yer. Buraya gelince huzur buluyor, enerji depolayıp İstanbul'a tekrar dönüyoruz.

''DOSTLARIMIZA, ARKADAŞLARIMIZA TAVSİYE EDİYORUZ''

Elimizden geldiği kadar dostlarımıza arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Buraları muhakkak görmeden dönmesinler diye düşünüyoruz.

Muhteşem bir yer hani. İmkanı olan Dipsizgölü görmeden gitmesin" diye konuştu.