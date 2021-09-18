Kara sinek sanmayın! İstanbul'da yeni tehlike: Baldırsokan

İstanbul'da sinek çilesi bitmek bilmiyor. Şimdilerde artış görülen tür ise kara sineğe çok benzeyen ancak daha tehlikeli olan "Baldırsokan" sineği. Peki baldırsokan nedir, nasıl anlaşılır?

Yaz boyu sinekten şikayet eden İstanbullular şimdi de baldırsokan sineğiyle uğraşıyor.

Sinek türü nedeniyle hastaneye başvurular artarken, vatandaşlar da endişeleniyor.

Özellikle balkon veya cam kenarlarındaki saksılardaki fesleğen, limon otu, nane, lavanta ve biberiye gibi bitkileri öneren uzmanlar, bu bitkilerin sinekleri uzaklaştırdığını savunuyor.

Peki kan emerek mikrop bulaştıran baldırsokan sineği nedir ve nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

BALDIRSOKAN SİNEĞİ NEDİR?

İstanbulluların yeni tehlikesi olan 'stomoxys' yani 'baldırsokan sineği', çöpten beslenen karasineklerden farklı olarak insanın derisine yapışıp kan emen bir tür. Çeşitli mikropları taşıma ve bulaştırma özelliğine de sahip bu türle ilgili uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

SİNEĞİN ISIRDIĞI KİŞİ DOKTORA KOŞUYOR

Doktorlar, baldırsokan sineği ısırığıyla ilgili olarak; kaşıntı, kabarma ve yoğun kızarıklık gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında da önemli artış olduğunu belirtiyor.

"SICAKLIK VE YAĞMUR BİR ARADA OLUNCA ÇIKABİLİRLER"

Hürriyet'ten İsmail Sarının haberine göre, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Sıcaklığın arttığı, arada yağmurların da yağdığı dönemlerin ardından çevremizde bolca böcek görmemiz hiç şaşırtıcı değil. Son yıllarda yazın yaşadığımız yağmurlu dönemler ve ardından gelen sıcak dönemler tam da böceklerin ve dolayısıyla sineklerin çoğalabileceği bir yaşam ortamı sunuyor. Eğer iklim değişimi yüzünden kış veya sonbahar mevsimi kaybolursa ya da ılık geçerse sinekler de kalıcı olacaktır" diye de uyarıyor.

BALDIRSOKAN SİNEĞİ NASIL ANLAŞILIR?

İstanbul'un pek çok ilçesinde 'stomoxys' yani baldırsokan türünün çoğaldığına vurgu yapan Dikmen, karasineklerden farkını şöyle açıkladı:

"Kara sinekler çöpleri, atıkları tercih ederken, baldırsokanlar kan emme davranışı gösterir ve bu nedenle insanın derisine konduğunda sokma ve acıtma yapabilir. Bu da 'Kara sinek ısırdı' gibi cümleler kurmamıza neden olur. Aslında o karasinekten ziyade baldırsokan sineğidir."