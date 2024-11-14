DHA
Karabük'te merkeze bağlı Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde cam balkon yapım işiyle uğraşan Metin I., çalıştığı sırada kendisine yaklaşan bir güvercini gördü.
Metin I., güvercini beslemek için asma tavana çıktı.
GÜVERCİNİ BESLERKEN ASMA TAVAN ÇÖKTÜ
Asma tavan Metin I.'nın ağırlığını kaldıramayıp çöktü.
Metin I. da tavandan yerdeki masa ve dolap arasına düştü.
O ANLAR KAMERADA
O anlar kameraya yansırken, Metin I. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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