Karadeniz'de tezgahlar hamsiyle doldu

Balık sezonunun devam ettiği Batı Karadeniz'de, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balık çeşitliliği de değişti.

Sezon başında yoğun ilgi gören palamudun azalması üzerine balıkçı tezgahlarında hamsi yoğunluğu başladı.

Karadeniz'de avlanan bol miktardaki hamsi, taze ve iri yapısıyla vatandaşlardan rağbet görüyor.

"PALAMUT GÜRCİSTAN'A KAÇTI"

Düzce'de balıkçılık yapan Muhammet Özer, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliğinin arttığını söyledi. Palamudun rotasını değiştirdiğini ifade eden Özer, "Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor.

Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor. Günlük teze bir şekilde tezgahımızda bulunduruyoruz. Vatandaşların yesin diye de fiyatları makul tutuyoruz." dedi.

"HAMSİ BOLLUĞU YAŞANIYOR"

Özer, sofraların şenlenmesi için hamsiyi günlük ve taze olarak satışa sunduklarını dile getirerek, "Tezgahlarımızda bol bol hamsi yer alıyor. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbun gibi balıkları da tezgahımızda bulunduruyoruz. Henüz çinekop ve zargana görülmedi." diye konuştu.