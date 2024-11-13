İHA

Karadeniz'de balıkçılar, balık avı yasağının kalktığı 1 Eylül tarihinden beri denizin bereketinden faydalanıyor.

Av sezonunun ilk günlerinde tezgahlar, palamut bolluğu ile dolup taşmıştı.

Hamsilerin de yavaş yavaş denizde görülmeye başlamasının ardından balıkçılar, son yılların en uzun soluklu ve bol palamut avcılığını yaşadıklarını belirtirken, hamside de umutlarının aynı olduğunu dile getirdi.

PALAMUDUN YERİNİ HAMSİ ALIYOR

Trabzon Balık Hali’nde bugünlerde tezgahları süsleyen hamsinin kilosu 125 TL’den satışa sunulurken, diğer balık çeşitlerinde belirgin bir azalmanın yaşandığı ifade edildi.

"VATANDAŞIN HAMSİ ÖZLEMİ VAR"

Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, palamudun yerini yavaş yavaş hamsiye bıraktığını ifade ederek, “Palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu geçiriyoruz. Palamut yerini yavaş yavaş hamsiye doğru bırakıyor. İnşallah bu sezon hamsi de bol olacak, umudumuz o yönde.

Vatandaşın hamsi özlemi var. İnşallah hamside de güzel bir sezon yaşarız. Palamudun sezon başından beri hala avcılığı devam ediyor, belki de son 30 yılın en bol, bereketli sezonu yaşanıyor. Palamudun bu sezon, hiç ara vermeden avcılığı oldu.” dedi.

"PALAMUDUN NÖBETİNİ DEVRALDI"

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış ise, bu sıralar hamsinin daha çok geldiğini kaydederek, “Palamudun nöbetini hamsi devraldı. Hamsi sezon sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitleri de geliyor ama genelde hamsi daha çok geliyor.

Hamsi 125 TL, istavrit 75 TL, mezgit 100-125 TL. Palamut avcılığında bu sezon son yılların en uzun sezonlarından biri yaşandı. Hamsi de bundan sonra aynı şekilde gözüküyor. Umudumuz hamsinin devamı.” diye konuştu.

Balıkçı Gökmen Aydın, “Palamut yavaş yavaş azalmaya başladı. Şu an hamsi fena değil, kilosu 125-150 TL arasında. İnşallah bundan sonra bol olur, vatandaş yer. Yerli hamsi yavaş yavaş çıkmaya başladı, dolayısıyla şu an fazla talep yok. Mezgit 150 TL, istavrit 75-100 TL, palamut 150 TL. Palamut son yılların en uzun ve en bereketli sezonu diyebiliriz. 10 gün daha avcılığı sürer diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.