Karanlık Kanyon’da nefes kesen base jump atlayışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yer alan ve dünyanın sayılı yüksek kanyonları arasında gösterilen Karanlık Kanyon, bu kez adrenalin dolu bir gösteriye sahne oldu. Base jump ve wingsuit sporunun usta ismi Cengiz Koçak, kanyon üzerinde hazırlanan özel çelik halat sisteminde atlayış için hazırlandı.

KENDİNİ 500 METREDEN BOŞLUĞA BIRAKTI

Yaklaşık 500 metre yükseklikten kendisini boşluğa bırakan Koçak, serbest düşüşün ardından wingsuit ile süzülerek etkileyici bir performans sergiledi. Atlayışı izlemek için kanyona gelen vatandaşlar, adrenalin dolu anları heyecanla takip etti.

Koçak, planlandığı şekilde kanyon içindeki iniş noktasına başarıyla indi. Atlayış, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.