Karpuz çekirdeklerini tuzlayınca bakın ne oluyor...

Yaz aylarının serinletici yıldızı karpuz, sadece sulu ve tatlı içiyle değil, çekirdekleriyle de sağlık deposu.

Ancak çoğumuz bu küçük siyah tohumları çöpe atıyor ve onların besin değerinden habersiz yaşıyoruz.

Oysa karpuz çekirdekleri, doğru şekilde işlendiğinde hem lezzetli hem de besleyici bir atıştırmalığa dönüşebiliyor.

Son yıllarda özellikle sağlıklı yaşam meraklılarının ilgisini çeken bir yöntem var: karpuz çekirdeklerini tuzlamak.

Bu basit yöntemle, yazın sofralarınıza gelen karpuzun hiçbir kısmı israf olmuyor ve elinizin altında doğal bir atıştırmalık bulunuyor.

TUZLU KARPUZ ÇEKİRDEĞİ

Karpuz çekirdeklerini temizleyip iyice yıkayın. Bir süzgeçte kurutun.

Bir kapta hafif zeytinyağı ve kaya tuzu ile harmanlayın.

150°C fırında 10-15 dakika kavurun. Soğuduktan sonra cam kavanozda saklayın.

Ara öğünlerde atıştırmalık olarak, salatalara serpiştirerek, yoğurt veya smoothie’lere ekleyerek tüketin.