Karpuzun kabuğuna dikkat! Bu işaret zehirli olduğunu gösteriyor

Yaz aylarının vazgeçilmez serinleticisi karpuz, sıcak havalarda sofraların baş tacı olmayı sürdürüyor.

Ancak son günlerde uzmanlardan gelen uyarılar, bu tatlı kırmızı meyvenin masum görüntüsünün ardında sağlık açısından ciddi riskler barındırabileceğini ortaya koyuyor.

Özellikle pazardan ya da marketten alınan bazı karpuzların, dış görünüşlerinde gizlenen uyarı işaret karpuzun “zehirli olabileceği” ihtimalini ortaya çıkarıyormuş.

BU İŞARETE DİKKAT

7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen karpuzların sorunsuz olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Karpuz alırken dikkat edeceğiniz bu detaylar zehirli olma ihtimalini ortaya çıkarıyor. İşte, o işaretler;

Karpuzun dış kabuğunda fark edilen küçük delikler genellikle böcek ısırığı sanılsa da, bu deliklerin asıl sebebi iğneyle yapılan dış müdahaleler olabilir.

Bazı üreticiler, karpuzun içine tatlandırıcı ya da renklendirici enjekte ederek meyvenin daha olgun ve kırmızı görünmesini sağlamak isteyebiliyor. Bu da hem çürümeye hem de ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle delikli karpuzlardan kesinlikle uzak durulması öneriliyor.