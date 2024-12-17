Kars'da uydudan takip edilen Kafkas vaşağı, 6 aydır ormanın derinliklerinde

AA & Ensonhaber

Doğu Anadolu’nun eşsiz biyolojik çeşitliliğini tespit etmek ve korumak amacıyla KuzeyDoğa Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izniyle Sarıkamış’taki yaban hayatını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nin desteğiyle 28 Haziran 2024’te başlatılan çalışma, Kafkas vaşağına dair yeni bilgiler ortaya koyuyor.

Dernek üyelerinin Sarıkamış’ın sarıçam ormanlarında yakaladığı, "Başak" adı verilen 10 kilogram ağırlığında ve 2 yaşındaki dişi vaşak, uydu vericisiyle izleniyor. Başak’ın doğadaki hareketleri ve yaşam alanına dair elde edilen veriler, vaşağın yaşam tarzını anlamada önemli bir pencere açıyor.

Başak’ın, altı aylık sürede orman içinde kalarak 481 kilometre yol katettiği tespit edildi. Gece avlanmayı tercih eden ve gündüzleri insanlardan uzak, güvenli bölgelerde dinlenen bu zarif yırtıcı, Sarıkamış ormanlarının biyolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SARIKAMIŞ ORMANLARININ HAYALETİ

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış ormanlarının “hayaletleri” olarak adlandırdığı vaşakları uzun yıllardır takip ettiklerini belirtti. Bugüne kadar 23 vaşağı izleme şansı bulduklarını ifade eden Çoban, 2024 yılında Başak’a uydu vericisi takmayı başardıklarını ve takibin sürdüğünü söyledi.

Çoban, bu yıl izlenen vaşağın diğerlerinden farklı bir davranış sergilediğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

Bu vaşak yalnızca orman içinde hareket ediyor. Kış mevsiminde kar düştüğünde izlerini takip etmek çok daha kolaylaşıyor. İzlerinden yola çıkarak, yanında başka bir birey olup olmadığını da anlamaya çalışacağız. Vaşaklar, Sarıkamış ormanlarının en büyük kedi türü. Bu ormanlar, vaşaklar için hem yaşam hem de korunma alanı sunuyor. Sarıkamış ormanlarının korunması, vaşakların da yaşamını sürdürebilmesi anlamına geliyor.

Sarıkamış ormanlarının eşsiz doğasında varlığını sürdüren Başak, sessiz adımlarıyla bu büyüleyici ekosistemin korunmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.