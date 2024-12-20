İHA
Kış aylarının gelmesiyle ayılar da yavaş yavaş uykuya dalmaya başladı.
Kış uykusuna dalamayan ayılar ise, açlıklarını gidermek için şehir merkezlerine iniyor.
Bunun son örneği ise Kars'ta görüldü.
VATANDAŞI KOVALADI
Sarıkamış ilçesinde çöplükte yiyecek arayan boz ayı, evine gitmek isteyen bir vatandaşın üzerine doğru koştu.
Bir süre ayı tarafından kovalanan vatandaş, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Son anda binadan içeriye giren vatandaş canını kurtarırken mahallede bulunan köpekler ayıların çevresinde uzun süre beklediler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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