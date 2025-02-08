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İHA

Çetin kış şartları tüm canlılarının hayatını etkiliyor.

Kars’ta özellikle yüksek kesimlerde kış mevsiminin sert geçmesi ve yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, son günlerde sık sık yerleşim yerlerinde görülmeye başladı.

Kars Merkez Ölçülü köyü yakınlarına kadar inen kurt, tur operatörü Şentürk Güç, tarafından fark edildi.

KARS’TA AÇ KALARAK KÖYE İNEN KURT, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

O an misafirleriyle birlikte Ölçülü köyüne seyahat eden Güç, köye kadar inen kurdu cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

ARACI FARK EDEN KURT KAÇTI

Aracı gören kurt ise koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre koşan kurt daha sonra gözlerden kayboldu.