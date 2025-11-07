Kasım ayında arabaya portakal koyanlar kışı daha rahat geçiriyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte araç sahiplerini yakından ilgilendiren dikkat çekici bir uyarı geldi.

Uzmanlara göre havaların soğumasıyla birlikte örümcekler sıcak ve karanlık alanlara sığınma eğilimi gösteriyor.

Bu durum, otomobilleri onlar için adeta ideal bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Özellikle garajda ya da açık alanda uzun süre park halinde kalan araçlarda örümceklerin görülme olasılığı artıyor.

Uzmanlar bu sorundan kurtulmak için narenciye kabuklarının etkili olduğunu söylüyor.

ARABAYA PORTAKAL KOYUN

Uzmanlar, sonbahar ve kış aylarında araçlarda sıkça görülen örümcek sorununa karşı doğal bir çözüm öneriyor.

Kimyasal spreyler yerine narenciye kabuklarının kullanılabileceğini belirten uzmanlar, bu yöntemle hem çevreye zarar verilmeden hem de araç içinde hoş bir koku oluşturularak etkili sonuç alınabileceğini söylüyor.

Limon, portakal ve greyfurt kabuklarında bulunan uçucu yağların, örümceklerin uzak durduğu doğal bileşenleri barındırdığı ifade ediliyor.

Bu nedenle kabukların torpido gözüne, paspas altına veya koltuk kenarlarına yerleştirilmesi, istenmeyen misafirleri uzak tutabiliyor.