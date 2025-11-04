Kasım ayında gidilebilecek sıcak ülkeler 2025: Kışı unutturacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Havaların soğumasıyla birlikte güneşi ve sıcaklığı özleyenler için dünyanın dört bir yanında hala yazı yaşayan destinasyonlar var.

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office ve uluslararası seyahat platformu VisitWorld verilerine göre, Kasım ayında ortalama sıcaklıkların 25-33 derece arasında seyrettiği birçok ülke bulunuyor.

İşte Kasım ayında gidilebilecek en sıcak ülkeler listesi:

1. Tayland – Bangkok

Kasım ayında tropikal iklimin hala etkili olduğu Bangkok, hem sıcak hava hem de canlı şehir yaşamı arayanlar için ideal.

Sokak yemekleri, kültürel tapınaklar ve renkli gece hayatıyla kış aylarında bile yaz enerjisi sunuyor.

2. Singapur

Tropikal iklimin hüküm sürdüğü Singapur’da Kasım ayı boyunca sıcaklık 30 derecenin altına düşmüyor. Modern şehir dokusu, yemyeşil parkları ve yıl boyu açık etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

3. Dominik Cumhuriyeti

Karayipler’in gözdesi Dominik Cumhuriyeti, beyaz kumlu plajları ve turkuaz deniziyle Kasım’da yaz tatili yaşamak isteyenler için ideal bir rota. Yağış sezonunun sona ermesiyle birlikte tatil için en uygun dönemlerden biri başlıyor.

4. Barbados

Karayip Denizi’nin parlayan adası Barbados, yılın bu döneminde sakin ve sıcak bir atmosfer sunuyor. Kasım ayında deniz suyu sıcaklığı ortalama 27°C civarında seyrediyor.

5. Yeşil Burun Adaları (Cape Verde)

Afrika kıyısında yer alan Yeşil Burun Adaları, sıcaklığın 28 derece civarında seyrettiği Kasım ayında tatilcilere rüzgar sörfü, dalış ve doğa yürüyüşleri gibi alternatifler sunuyor.

6. Kanarya Adaları (İspanya)

Avrupa’ya yakın bir destinasyon arayanlar için Kanarya Adaları hâlâ yaz havasını koruyor. Kasım ayında deniz suyu sıcaklığı ortalama 22°C civarında.

7. Fas – Marakeş ve Agadir

Kültür ve güneşi bir arada yaşamak isteyenler için Kuzey Afrika’nın cazibe merkezlerinden Fas, Kasım’da hala sıcak. Marakeş sokakları ve Agadir sahilleri, yazdan kalma günleri yaşatıyor.

8. Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

Kasım ayı, Dubai’de yaz sıcaklarının yerini keyifli bir ılımanlığa bıraktığı dönem. Alışveriş merkezleri, çöl turları ve sahil keyfiyle lüks bir tatil deneyimi sunuyor.