Kasım ayında hafta sonu kaçamakları için en hesaplı 5 rota

Stres, yorgunluk, sorumluluk… Şehir stresinden uzaklaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

İster göl kenarında huzurlu bir yürüyüş yapmak, ister orman patikalarında temiz havayı solumak, isterse tarihi bir kasabayı keşfetmek isteyin, Türkiye’nin farklı bölgeleri kısa süreli kaçamaklar için ideal.

Şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için hem ekonomik hem de görsel olarak büyüleyici kaçamak önerilerini sizler için derledik.

1. Sapanca, Sakarya

İstanbul ve çevresinden kısa sürede ulaşılabilen Sapanca, göl kenarı yürüyüşleri, bisiklet turları, orman içi huzur mekanlarıyla öne çıkıyor.

İstanbul’dan yaklaşık 1,5–2 saatlik araba mesafesinde.

Konaklama seçenekleri butik pansiyonlardan otellere kadar geniş yelpazede, öğle yemekleri göl kenarındaki küçük balık restoranlarında makul fiyatlarla sunulur.

2. Abant, Bolu

Yeşilin ve huzurun rotası olan Abant, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunları için güzel bir kaçış noktası.

Batı veya iç bölgelerden kara yoluyla ulaşabilirsiniz. İstanbul’dan araçla yaklaşık 3 saat.

Kışın karla kaplı manzarası, göl buz tuttuğunda farklı bir atmosfer sunar.

3. Assos, Çanakkale

Tarih, deniz ve doğanın iç içe geçtiği tatil rotası.

Batı Anadolu’dan karayolu veya feribot ile ulaşılabilir.

Athena Tapınağı’nda gün batımı, Behramkale köyü gezisi, sahil yürüyüşleriyle eşsiz bir tatil sunar.

Yoğun turizm dönemlerinin dışında daha sakin bir ziyaret deneyimi yaşanabilir.

4. Şile / Ağva, İstanbul çevresi

Şehirden çok uzaklaşmadan, doğayla baş başa kalabilirsiniz.

İstanbul’a yakın, özellikle Anadolu yakasından ulaşımı kolay.

Fener, sahil yürüyüşleri, Göksu Nehri kıyısında kahvaltı, tekne gezisi yapılabilir.

Günübirlik ya da kısa konaklamalar için pansiyon / butik otel seçenekleri bol ve uygun fiyatlı.

5. İğneada, Kırklareli

Longoz ormanları, bakir sahiller ve sessiz doğa sunar.

Trakya bölgesinden makul araç yoluyla gidilebilir.

Longoz orman yürüyüşü, Beğendik plajı, Dupnisa Mağarası ziyareti yapılabilir.

Glamping ya da doğa içinde küçük konaklama seçenekleri ile doğa tatili deneyimi makul maliyetlerle sağlanabilir.