AA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Aslıhan Demir, kedisine duyduğu sevgiyle herkesin ilgisini çekiyor.

Cam kemik hastalığı nedeniyle 3 yaşında yürüme yetisini kaybeden Demir, 4 yıl önce bakıma muhtaç bir kediyi sahiplendi.

"Sütlaç" isimli kesiyle kısa sürede can yoldaşı gibi olan demir, canı gibi sevdiği kedisinin ölümcül viral hastalık olan "Kuru FIP" hastalığına yakalandığını öğredi.

KEDİSİ İÇİN KREDİ ÇEKTİ

Demir, kedisinin tedavisi için gerekli parayı bulamayınca bankadan kredi çekti.

Çevresindekilerin kedi için kredi çekmesiyle dalga geçtiği Aslıhan Demir, şimdi kedisinin iyileşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

"YEMEDEN İÇMEDEN KESİLDİ"

Sütlaç'ı iki aynce sahiplendiğini ve 2 yaşına geldiğinde rahatsızlığının başladığını anlatan Demir, "Ayağının üstüne basamaz oldu. Yemeden içmeden kesildi, kilo kaybetti. 4,5 kilodan 1,8 kiloya düştü. Kuru FIP teşhisi konuldu." dedi.

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM KREDİ ÇEKTİĞİME"

Demir, hastalanması üzerine çok sevdiği kedisini kaybetmek istemediğini ve çözüm bulmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Herhangi bir yerden yardım alamayınca 30 bin lira kredi çekip tedavi sürecini başlattım. Hatta bankadakiler 'Ne için' diye sorduğunda, 'Yakınımın sağlık gideri' dedim. Kredimin ardından tam 84 gün boyunca Sütlaç iğne oldu ve sağlığına kavuştu.

84 günün sonunda Sütlaç iyileşti. İyileşmemiş dahi olsa ben onun için elimden geleni yapmış olurdum. Hiç pişman değilim kredi çektiğime. İyi ki de çekmişim. Bakamayacaksanız almayın.

"ÇEVREMDEKİLER DALGA GEÇTİ"

Kedisinin tedavi masraflarının 50 bin lirayı geçtiğini, kredi çektiği için çevresindekilerin kendisiyle dalga geçtiğini belirten Demir, "Bunu gören ve duyan bazı insanlar dalga geçtiler. 'Bir kedi için yapılır mı' diye. Çocuğunuzun olmadığını ve bir evlat edindiğinizi düşünün. Çocuk hastalandı diyelim, hasta diye geri mi vereceksiniz. Onu aldıysanız bakmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ARTIK AİLEMİN FERDİ OLDU"

En yakın arkadaşının kedisi Sütlaç olduğunu ve onu kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti: