Kastamonu'da büyüleyen manzaralar

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sonbaharla birlikte renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, havadan görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 10:29
  • Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sonbaharla birlikte ormanlar, kahverengi, sarı ve turuncu renklere büründü.
  • Ağaç yapraklarının oluşturduğu bu renk cümbüşü, kartpostallık manzaralar sundu.
  • Bu etkileyici görüntüler, havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sonbahar manzaraları.. 

İhsangazi'de sonbaharın gelmesinin ardından havaların soğumasıyla, ağaç yaprakları kahverengi, sarı ve turuncu renklere bürünmeye başladı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Farklı renklerle süslenen ağaçlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar havadan görüntülendi.

