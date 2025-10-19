Kastamonu'da büyüleyen manzaralar

- Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sonbaharla birlikte ormanlar, kahverengi, sarı ve turuncu renklere büründü.
- Ağaç yapraklarının oluşturduğu bu renk cümbüşü, kartpostallık manzaralar sundu.
- Bu etkileyici görüntüler, havadan görüntülendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sonbahar manzaraları..
İhsangazi'de sonbaharın gelmesinin ardından havaların soğumasıyla, ağaç yaprakları kahverengi, sarı ve turuncu renklere bürünmeye başladı.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Farklı renklerle süslenen ağaçlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar havadan görüntülendi.