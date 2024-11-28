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Kastamonu'da kar küreme aracını davul, zurnayla karşıladılar

Kastamonu'da kar küreme aracını davul, zurnayla karşıladılar Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için gelen iş makinesi operatörü, vatandaşlar tarafından davul ve zurna ile karşılandı.