Kastamonu'da kar küreme aracını davul, zurnayla karşıladılar

İHA
Kastamonu kar yağışına teslim oldu...
Şehrin genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle her yer beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde ise ulaşım yolları kapandı.
Pınarbaşı ilçesinde birçok köy yolu yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanınca, yolların açılması için ekipler görevlendirildi.
OPERATÖRÜ DAVUL ZURNAYLA KARŞILADILAR
Urva Köyü Hatip Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yollarını yeniden ulaşıma açan Kastamonu İl özel İdaresi personelini davul ve zurna ile karşıladı.
Davul, zurna sesini gören iş makinesi operatörü, aracından inerek vatandaşların sevincine ortak oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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