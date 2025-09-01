Kastamonulu tek yumurta ikizleri, Tayvanlı iki kişi ile evlendi

Tek yumurta ikizleri Nagehan ve Neslihan Kılavuz, Kastamonu'da bir düğün salonunda düzenlenen törenle Tayvanlı Hajun Hong ve YuFan Shih ile evlendi.

Dans eden ve oyun havalarıyla eğlenen çiftler, yakınlarıyla halay çekti.

Tayvanlı damatların düğünde gösterdiği performans, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Nagehan Kılavuz, yaptığı açıklamada, Tayvan'da 6 yıldır İngilizce öğretmenliği yaptığını söyledi.

"MANEVİ OLARAK BANA ÇOK DESTEK VERDİĞİ İÇİN KENDİSİNDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Hajun Hong ile internetten tanıştıklarını anlatan Kılavuz, şunları dile getirdi:

Tanışalı 9 yıl oldu. Çok zor dönemden geçtiğim bir anda tanıştık. Annem kemoterapi alıyordu. Uzaktan arkadaş olarak konuşuyorduk. Manevi olarak bana çok destek verdiği için kendisinden çok etkilendim. Tayvan'a Çince kursu almaya gittim. Birbirimizi daha yakından tanıdık. Bu zamana kadar geldik.

"BİZİM KADERİMİZ HEP AYNI İLERLİYOR"

Daha sonra kardeşinin de Tayvan'a geldiğini belirten Kılavuz, "Biz küçüklüğümüzden beri aynı sınıfa düşerdik, aynı sıraya otururduk, nasiplerimiz de Tayvan'dan oldu. Bizim kaderimiz hep aynı ilerliyor. Şu an heyecanlıyım, mutluyum. Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum." diye konuştu.

Kılavuz, eşi Hajun Hong'a "Fatih" diye seslendiğini sözlerine ekledi.

Neslihan Kılavuz ise kardeşinin Tayvan'a yerleşmesinin ardından kendisinin de Çin'e gittiğini söyledi.

"TAYVAN'A TAŞININCA EŞİMLE TANIŞTIM"

Çin'de iki yıl öğretmenlik yaptığını dile getiren Kılavuz, "Daha sonra modellik ve oyunculuk yaptım. Bir özlem vardı kardeşime. En sonunda pes ettim. 'Ben de Tayvan'a taşınıyorum' dedim. Tayvan'a taşınınca eşimle tanıştım." dedi.

"YÜZ YÜZE GELİNCE ANNEM ÇOK SEVMEYE BAŞLADI"

Eşlerinin iyi anlaştığını anlatan Kılavuz, şöyle devam etti:

Çok mutluyum. Beraber Tayvan'a yerleşmemiz beni çok mutlu ediyor. Eşim inşaat mühendisi ve restoran zinciri var. İlk başta annem 'nasıl olacak' diyordu. Yüz yüze gelince annem çok sevmeye başladı.

Kılavuz, eşi YuFan Shih'e "Turan" olarak seslendiklerini söyledi.

"İNANANILMAZ BÜYÜLEYİCİ BİR DÜĞÜN OLUYOR"

Nagehan Kılavuz'un eşi Hajun Hong da Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

İnanılmaz büyüleyici bir düğün oluyor. Kendi ülkemde böyle değil. Bizim düğünümüzde yemek yerler, parayı verirler, eve giderler. Dans yok. Dört kez Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin yemekleri çok lezzetli.

"BİR GÜN TÜRKİYE'YE YERLEŞMEK İSTİYORUM"

Neslihan Kılavuz'un eşi YuFan Shih de "Türkiye çok güzel bir ülke. Şu anda çok mutlu hissediyorum. Bir gün Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum." diye konuştu.

Nagehan ve Neslihan'ın babası Mehmet Kılavuz ise "Allah öyle nasip etti, yurt dışına gittiler. Mutluyum, damatları seviyorum." dedi.

Anne Hatice Kılavuz da çok mutlu olduğunu, kızlarına çok güvendiğini dile getirdi.