Kayseri yolcu uçağında 'Uçağınızı bombalayacağız' diyen sanığa 10 ay hapis

Türk Hava Yolları'na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te havalanmak için yolcu kabulüne başladı.

Yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine, "Beni upgrade (Yolcunun biletini almış olduğu sınıftan bir üst sınıfa geçirilmesi) yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız." dedi.

UÇAKTA PANİK YARATTI

Bu sözleri duyan bazı yolcular, terör eylemi paniği yaşadı.

Bazı yolcular arasında da arbede çıktı.

Yolculardan bazıları uçaktan inmek isteyince pilot, durumu kolluk güçlerine bildirdi.

Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak 54 dakika geç havalandı.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Solgançok hakkında, 'ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"TAMAMEN MİZAH AMAÇLI YAPTIM"

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Gediz Solgançok katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Solgançok, ilk duruşmada şu sözlerle kendini savundu:

Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı.



Bu durumun suç olduğunu bilsem, kesinlikle böyle bir şey söylemezdim. Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum.