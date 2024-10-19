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DHA

Kayseri'de kalpleri ısıtan bir olay meydana geldi.

Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir evin bahçesindeki direkte asılı olan Türk bayrağı, bazı şahıslar tarafından tahrip edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayrağa zarar veren şahısları bulmak için harekete geçti.

YIPRANMIŞ BAYRAĞI ÖPÜP ALNINA KOYDU

İncelenen kamera görüntüleri kapsamında, 12 yaşında bir çocuğun yıpranan bayrağı öpüp, yanında götürdüğü belirlendi.

BAYRAK HEDİYE EDİLDİ

Polis ekipleri, bayrağı yıpranan vatandaş ve yıpranan bayrağı öpüp yanında götüren ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşarak, bayrak hediye etti.

ALNINDAN ÖPTÜ

Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz" diyerek, öpüp alnına koyduğu bayrağı çocuğa teslim etti.

Kendisine hediye edilen bayrağı öpüp, alnına koyarak teslim alan çocuk ise polis ekipleri ile fotoğraf çektirdi.