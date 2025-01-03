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DHA

Arabesk müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur, Antalya'daki hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Sanat camiasını ve hayranlarını üzüntüye boğan Tayfur'un vefat haberi, Kayseri'de bir okul yönetimi tarafından manidar şekilde anıldı.

TENEFFÜS ZİLİ YERİNE "İÇİM YANAR" ŞARKISI

Melikgazi ilçesinde bulunan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden 'İçim Yanar' parçası çalındı.

ŞARKIYA EŞLİK ETTİLER

Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı.

Bazı öğrenciler şaşırırken, bazı öğrenciler çalan şarkıya eşlik etti.

FERDİ TAYFIR'UN ÖLÜMÜ

Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı.

Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti.

2 Ocak günü. akşam saatlerinde bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi.