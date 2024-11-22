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AA & Ensonhaber

Hayvanların verdiği ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi.



Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çiftçi, tarlasındaki zararlılara karşı kapan kurdu. Kapanın işe yarayıp yaramadığını görebilmek için de yakınına kamera sistemi koydu.

FARE, KAPANDAKİ BUĞDAY TANELERİNİ YEDİ

Ancak kapan, çiftçinin istediği gibi çalışmadı. Aksine bir fare, kurulu kapanın üzerindeki buğday tanelerini çekine çekine yedi.



Çitfçinin kurduğu kapanın üzerine yerleştirilen buğdayları yiyen bir fare görüntülendi.