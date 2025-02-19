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Kayseri'de kardan adamı yıkılan çocuğun vedası

Kayseri'de kardan adamı yıkılan çocuğun vedası Bir çocuğun yaptığı kardan adamının yıkıldığını görünce cenaze namazı kılması kameralara yansırken o anlar sosyal medyada ilgi gördü.