İHA

Kayseri'de duygulandıran bir olay yaşandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Han Demirdoğan, oturdukları apartmanın bahçesine kar adam yaptı.

KARDAN ADAMINI YIKTILAR

Bir süre sonra bahçeye giren başka bir çocuk kardan adamı tekme atarak yıktı.

Akşam saatlerinde eve gelen Demirdoğan, kardan adamının yıkıldığı görünce büyük üzüntü yaşadı.

CENAZE NAMAZI KILDI

Kardan adamın yanına giden Mehmet Han, cenaze namazı kıldı. O anlar da küçük çocuğun ailesi tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)