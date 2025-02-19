İHA
Kayseri'de duygulandıran bir olay yaşandı.
Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Han Demirdoğan, oturdukları apartmanın bahçesine kar adam yaptı.
KARDAN ADAMINI YIKTILAR
Bir süre sonra bahçeye giren başka bir çocuk kardan adamı tekme atarak yıktı.
Akşam saatlerinde eve gelen Demirdoğan, kardan adamının yıkıldığı görünce büyük üzüntü yaşadı.
CENAZE NAMAZI KILDI
Kardan adamın yanına giden Mehmet Han, cenaze namazı kıldı. O anlar da küçük çocuğun ailesi tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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