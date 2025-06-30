Kayseri'de köyünden göçmesine neden olan baraj, ekmek kapısı oldu

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi’nde doğup büyüyen 68 yaşındaki Recep Albayrak, 2005 yılında köyünün Gümüşören Barajı’nın yapımı nedeniyle sular altında kalacağını öğrenince, çareyi Bursa’ya göç etmekte buldu. Yıllarca özel sektörlerde çalıştı, emekliliğini orada geçirdi.

Ancak yüreğinde hep memleket hasreti vardı. 17 yılın ardından, doğduğu topraklara geri döndü. Eski evinin sulara gömüldüğü yerde, daha yüksek bir noktada kendine yeni bir ev kurdu. Artık hayatını, bir zamanlar çocukken “sarı balık” yakaladığı Zamantı Irmağı’nın yerini alan baraj gölünde, balıkçılıkla sürdürüyor.

EVİNİN YIKINTILARI ÜZERİNDEN GEÇİYOR

Recep Albayrak, geçmişi unutmuyor:

Evimizin yıkıntılarının üzerinden sandalla geçerken eski günler gözümde canlanıyor. Çocukken eğlenmek için tuttuğumuz balıklar, şimdi ekmeğimiz oldu. Buraya döndükten sonra tekneyle balık avlamayı öğrendim. Başlarda zorlansam da dostlarımın desteğiyle bu işi çözdüm.

Şimdi baraj gölünde yayın, sazan ve turna balığı avlayarak geçimini sağlıyor.

"BİR ZAMANLAR TARLA OLAN YER, ŞİMDİ GEÇİM KAYNAĞIMIZ"

Köy muhtarı Ömer Balcı da barajın ardından değişen hayatı şöyle özetliyor:

"Barajdan önce kimse balıkçılığı geçim kaynağı olarak görmezdi. Şimdi ise köyümüzde üç tekneyle balık avlanıyor ve yaklaşık 10 aile buradan geçimini sağlıyor."

45 hanelik Çukuryurt’un suyla kurduğu bu yeni bağ, yalnızca eskiye duyulan özlemi değil, aynı zamanda hayata yeniden tutunmayı da simgeliyor.