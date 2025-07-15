Kene popülasyonun artmasıyla Sivas'ın büyüleyici iki gölü boş kaldı

Yurtta kene popülasyonunun arttığı, buna bağlı ölümlerin yaşandığı ve vatandaşların sık sık uyarıldığı günlerde kene artışından etkilenen yerlerden biri de doğal güzellikleriyle büyüleyen Ağgöl ve Karagöl oldu...

Sivas'ta bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ağgöl ve Karagöl, dört mevsimde de farklı güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

İNSAN GÖZLERİNE VE NAZAR BONCUĞUNA BENZETİLİYOR

İnsan gözlerine benzeyen yapısıyla doğanın gözleri olarak adlandırılan bu göller, aynı zamanda nazar boncuğuna benzetiliyor.

Kış aylarında da kar yağması ile donarak eşsiz güzelliği ile büyüleyen göller, yeşil ve turkuaz renkleri ile de dikkat çekiyor.

Her yıl binden fazla insan ağırlayan göller, bu yıl kene popülasyonun artması ile sessizliğe gömüldü. Kırsal alanlarda kene sayısının artmasıyla ve buna bağlı ölümlerin yaşanmasıyla boş kalan göller, dron ile gökyüzünden görüntülendi.

''BURADAKİ GÖLLER İNSAN GÖZÜNÜ ANDIRIYOR''

Bir ziyaretçi Canova göllerine sıklıkla gittiğini ifade ederek, "Her yaz buraya geliyorum doğayla iç içe oluyorum. Bu göller huzur veriyor, beni mutlu ediyor. Buradaki göller insan gözünü andırıyor.

''KENE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ETKİLEDİ BURAYA GELMİYORLAR''

Yazın buraya geldiğimde burada çok fazla insan oluyordu ama artan kene popülasyonu ve kene ölümlerinden dolayı insanlar buraya gelmeye, bu doğal güzelliği görmeye korkar hale geldi. Kene yerli ve yabancı turistleri etkiledi buraya gelmiyorlar" dedi.