Kilis'te muayene ettiği hastası doktoruna böbreğini verdi

Kilis'te filmlere konu olabilecek ilginçlikte bir vaka yaşandı.

Bu kez hasta doktora şifa oldu.

Aile sağlığı merkezinde hekim olarak görev yapan Turgay Happani, yıllardır proteinüri (idrarda protein yüksekliği) hastalığıyla savaşıyordu. Yıllar içinde hastalığı giderek ilerleyen Turgay Happani'ye böbrek nakli yapılmasına karar verildi.

DOKTORUNA BÖBREĞİNİ VERDİ

Uygun donör bulamayan, kan uyuşmazlığı nedeniyle yakınlarının da organ bağışında bulunamadığı Happani'ye, görev yaptığı aile sağlığı merkezindeki hastası Mehmet Kın böbreğini vermeyi teklif etti.

Hastasının teklifine teşekkür ederek ilk etapta organ bağışı teklifini kabul etmeyen Happani, Mehmet Kın'ın ısrarı sonucu nakil teklifini kabul etti. Yapılan tetkiklerin ardından uygun olduğu belirlenen böbrek, Gaziantep'teki Kahraman Eruslu Böbrek Nakil Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla nakledildi.

Naklin ardından yeniden sağlığına kavuşan doktor Turgay Happani, yaklaşık 35 yıldır kronik böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini ve tedavi gördüğünü belirterek yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Happani, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 30–35 yıldır proteinüri (idrarda protein yüksekliği) olarak bilinen kronik böbrek hastalığıyla mücadele ediyordum. Nakil için ailemde uygun donör aradım ancak maalesef kan grubum uyumlu değildi.

''UYGUN DONÖR BULAMADIM''

Ailemden uygun bir donör bulamadım. Mehmet Kın kardeşim aynı zamanda yıllardır hastamdır. Benim bu durumumu görünce çok üzülmüş. Sonrasında böbreğini bana vermek istedi. Yanıma gelerek böbreğini vermek istediğini söyledi. İlk başta açıkçası bunu çok ciddiye alamadım.

Çünkü hekim olarak bu tür durumlarda aile bireylerinin bile bağış konusunda ne kadar zorlandıklarına defalarca şahit olmuştum.

''ISRARLA TEKRAR GELDİ''

Ben de Mehmet Beye teşekkür ettim ama ısrarla tekrar geldi. Hatta ortak tanıdıklarımızı araya koyarak ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya çalıştı. Sonrasında eşiyle birlikte yanıma geldi.

''ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM''

Bu kararlılığı ve samimiyeti karşısında durumu ciddiye aldım ve gerekli tetkiklerin ardından organ nakli gerçekleştirildi. Çok teşekkür ediyorum.”

Böbreğini veren Mehmet Kın ise şöyle konuştu:

“Kendisi yıllardır aile hekimimizdi. Çocuklarımıza ilaçlarımızı yazdı, her zaman yardımcı oldu. Gerçekten yardımsever ve iyi niyetli bir insandır. Hocamın rahatsızlandığını, ailesinden uygun donör bulunamadığını ve arayış içinde olduklarını duydum.

'' KAN GRUPLARIMIZIN AYNI OLDUĞUNU FARK ETTİM ''

Bir gün tesadüfen kimliğime ve ehliyetime bakarken kan gruplarımızın aynı olduğunu fark ettim. Buna gerçekten çok sevindim.

Hocamın yanına gidip durumu anlattım, böbreğimi verebileceğimi söyledim. Hiçbir karşılık beklemeden, sorgusuz sualsiz bunu yapabileceğimi ifade ettim. Hocam bana teşekkür etti ve kabul edemeyeceğini söyledi. Aradan yaklaşık bir hafta geçti.

''İSTEĞİMİZİ KABUL ETTİ''

Bu süreçte hocamın durumunu takip ediyordum ve iyiye gitmediğini hissediyordum. Daha sonra hemşirelerle birlikte tekrar yanına giderek niyetimizin ciddi olduğunu söyledik. Hocam da bir süre sonra bizi kırmadı ve bu isteğimizi kabul etti.

''RABBİM KENDİSİNE BANA SAĞLIK SIHAT HUZUR VERSİN''

Ardından tahliller yapıldı ve sonuçlar uygun çıktı. Bu işe gönüllü olarak girdim, helali hoş olsun. Rabbim kendisine de bana da sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur versin'' diye konuştu.