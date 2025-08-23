Abone ol: Google News

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı durma noktasına geldi. Karayolu drone ile görüntülendi, uzun araç kuyrukları gözler önüne serildi. Irmak köyü virajları mevkisinde devam eden çalışmalar sebebiyle 6 kilometrelik trafik karmaşası yaşanıyor.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 15:57

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

6 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu.

Yoğunluğun en çok hissedildiği güzergah, drone ile görüntülendi.

