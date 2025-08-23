Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

6 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu.

Yoğunluğun en çok hissedildiği güzergah, drone ile görüntülendi.