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İHA

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

YAVRUSUNU İTFAİYE PERSONELİNE GETİRDİ

Ekiplerin çalışmaları sırasında anne kedi, ağzında taşıdığı hareketsiz yavrusunu itfaiye personeline doğru getirdi.

O anları gören itfaiye personeli Cem Aygün, yavru kediye müdahaleye başladı.

KALP MESAJI VE SUNİ TENEFFÜS UYGULADI

Kalp masajı ve suni teneffüs uygulayan Aygün, yavruyu hayata döndürmek için büyük çaba sarf etti.

Yavru kedi, ilk müdahalenin ardından veteriner hekime ulaştırıldı.

Ancak tüm çabalara rağmen yavru kedi kurtarılamadı.

İtfaiye eri Aygün'ün kediye müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

İtfaiye personeli Cem Aygün, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine olay yerine ulaştıklarında bir anne kedinin yavrusunu ağzında taşıyarak yanlarına getirdiğini söylerken şu cümleleri kullandı:

İlimizde yaşanan afet sonrası, Belediye Başkanımız Ahmet Önal'ın ve müdürümüzün talimatlarıyla ihbar üzerine olay yerine gittiğimizde, o anda bir kedi ve yavrusuyla karşılaştık. Olaya müdahale ederken, anne kedinin yavrusunu getirdiğini gördük. Yavru kedinin hareketsiz olduğunu fark ettik.



İvedi bir şekilde kediyi kalp masajı ve suni solunumla hayata döndürmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Daha sonra, profesyonel destek almak için yavru kediyi veteriner hekime teslim ettik. Bizler için bu anlar duygusal anlardı.

İtfaiyecilerin yalnızca yangın söndürmediğini vurgulayan Aygün, "Doğal afetlerde, depremlerde, yangınlarda her zaman tüm canlıların yanındayız. Bizim işimiz sadece yangın söndürmek değil; tüm canlılara yardım etmektir. Burada da o duyguyla, yavru kediyi görünce müdahalemizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.