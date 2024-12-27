İHA
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gerçekleşen yılbaşı öncesi trafik denetimlerinde ilginç anlar yaşandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı şok denetimde, ticari taksiler detaylı incelemeye alınırken, sürücülere de alkol testi yapılarak trafik güvenliği ön planda tutuldu.
DENETİMLERE KASKSIZ YAKALANDI
Ekipler, denetim sırasında yolda kasksız şekilde seyreden motosiklet sürücü Y.E.B.'i d durdurdu.
Motosiklet sürücüsüne, kasksız şekilde araç kullandığı için 690 Türk Lirası para cezası uygulandı.
"ABLA YAPMA İŞTE"
Polisin ceza işlemi sırasında sürücünün, "Abla yapma işte ceza niye yazıyorsun, onu ben ödüyorum" sözleri dikkat çekti.
O anlar, kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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