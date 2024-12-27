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Kırıkkale'de ceza yiyen sürücü polise yalvardı: Abla yapma

Kırıkkale'de ceza yiyen sürücü polise yalvardı: Abla yapma Yahşihan ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan denetimlere kasksız yakalanan motosikletli, kendisine ceza yazan polis memuruna, "Abla yapma işte ceza niye yazıyorsun, onu ben ödüyorum" dedi.