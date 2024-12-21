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İHA

Kırıkkale'de 19 yaşındaki fiziksel engelli Nimet Akdağ, dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşamını sürdürüyor.

Daha önce hiç doğum gününü kutlayamayan genç kız, 19. yaş gününe özel düzenlenen etkinlikle hayatında bir ilki yaşadı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI KESEN GENÇ GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Umuda Yolculuk Derneği'nin organizasyonuyla Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kutlama, renkli anlara sahne oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Topluluğu'nun şarkılarıyla keyifli bir hale gelen etkinlikte, doğum günü pastasının kesildiği anlar mutluluk ve gözyaşlarını bir araya getirdi.

"ZEYNEP ABLAM ANNEM OLDU"

Hayatındaki zorlukları gönüllü bakıcısı Zeynep Yurtkuran'ın desteğiyle aşan Akdağ, "Zeynep ablama çok teşekkür ederim. Onun sayesinde yaşıyorum. Annem yok, beni küçükken bırakıp gitti ama Zeynep ablam annem oldu" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR AİLESİ VAR VE BİZ DE ONUN YANINDA OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Kutlamaya katılan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, "Nimet kızımızın 19. yaş gününü kutluyoruz. Çok büyük bir ailesi var ve biz de onun yanında olmaktan mutluyuz. Kırıkkale Belediyesi olarak engellilerin ve dezavantajlı grupların her zaman yanındayız" diye konuştu.

Umuda Yolculuk Derneği Başkanı Banu Doğan, "Nimet kızımızın pasta kesme hayalini gerçekleştirdik. Böyle özel kızlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"BAKIMI DEDESİ VE BENİM ÜZERİMDE"

Torununun bakımını üstlenen 82 yaşındaki babaannesi Nimet Akdağ ise, duygularını şu ifadeler ile dile getirdi:

Bakımı dedesi ve benim üzerimde. Allah razı olsun, Zeynep hanım çok destek oluyor. Onun sayesinde Nimet her yeri görüyor, geziyor. Bizlere çok yardımları oluyor, dualarımız eksik olmuyor.

Doğum günü etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.