Kırıkkale'de evleri yanan engelli kardeşler, yeni yuvalarında

AA & Ensonhaber

Kırıkkale’nin Selim Özer Mahallesi’nde yaşayan Selim ve Adem Ceylan kardeşlerin bir süre önce yangında kullanılamaz hale gelen evleri, Milletvekili Halil Öztürk ve Vali Mehmet Makas’ın öncülüğünde başlatılan yenileme çalışmalarıyla yeniden inşa edildi. 2345. Sokak’ta bulunan ve modern bir şekilde yeniden yapılan ev, düzenlenen törenle aileye teslim edildi.

"EŞYALARIYLA BİRLİKTE KARDEŞLERİMİZE TESLİM ETTİK"

Törende konuşan Milletvekili Halil Öztürk, projeyi tamamlamanın mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi:

Kırıkkale Valiliğimiz ile yaptığımız istişarelerin ardından Sayın Valimiz Mehmet Makas’ın desteğiyle ailemiz için 120 metrekarelik, betonarme bir ev yapma kararı aldık. Ev, yeni eşyalarıyla birlikte artık hazır ve engelli kardeşlerimize teslim etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu hayır yolunda emeği geçen tüm hemşehrilerimize ve Valimize gönülden teşekkür ederim.

"VESİLE OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Vali Mehmet Makas ise devletin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Ailemizin mağduriyetini gidermek için Sayın Milletvekilimizin girişimiyle AFAD’dan destek alındı ancak ayrılan bütçe evin inşası ve donatımı için yeterli değildi. Sayın Öztürk’ün devreye girmesi ve hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla evi tamamladık. Bu iyiliğe vesile olan herkesten Allah razı olsun.

Konuşmaların ardından yenilenen ev, Ceylan kardeşlere teslim edildi. Teslim törenine AK Parti Milletvekili Engin Pehlivanlı da katılarak aileyi tebrik etti. Bu anlamlı çalışma, devletin ve toplumun dayanışmasının güçlü bir örneği olarak kayıtlara geçti.