Kış aylarında arabanın klimasını açmak motoru koruyor: İşte nedeni

Kış mevsimiyle birlikte araç sahipleri genellikle ısıtıcıları tercih ederken, klimanın kapatılması gerektiğini düşünüyor.

Ancak uzmanlar bu alışkanlığın yanlış olduğunu söylüyor.

Soğuk havalarda klimayı kapalı tutmak, uzun vadede araçta çeşitli teknik arızalara yol açabiliyor.

Otomotiv uzmanlarına göre, klima sistemi yıl boyunca düzenli olarak çalıştırılmalı. Peki ama neden?

BU YÜZDEN KIŞIN KLİMA AÇIK OLMALI

Otomotiv uzmanları, klimayı düzenli olarak kullanmanın hem sürüş güvenliği hem de araç ömrü için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, klimayı çalıştırmak cam buğusunu önleyerek daha güvenli bir görüş sağlıyor ve silecek motoruna binen yükü azaltıyor, böylece silecek sistemi daha uzun ömürlü oluyor.

Kompresörün düzenli çalışması ise içerideki yağ dolaşımını sağlayarak paslanma ve conta kurumasını önlüyor. Bu sayede klima sistemleri daha az arıza veriyor ve maliyetli tamir ihtimalleri azalıyor.

Klimanın çalışmasıyla sağlanan düzenli hava akışı, hava filtresi gibi kritik parçaların tıkanmasını engelliyor.

Ayrıca kaloriferle entegre çalışan klima, kabin içinde hızlı ve verimli ısınma sağlarken motorun ısıtma sistemine binen yükü azaltıyor.

Düzenli klima kullanımı, alternatör ve diğer elektrikli bileşenlerin soğuk havalarda stabil çalışmasına da katkı sağlıyor.

Uzmanlar, uzun süre klima açılmadığında gaz sızıntıları ve mekanik arızalar gibi risklerin ortaya çıktığını vurguluyor.