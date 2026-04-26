Kış uykusundan çıkan ayılar yaylalara indi: Evler hedefte, endişe büyüyor

Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz yaylalarında baharın gelişiyle birlikte ayı hareketliliği dikkat çekici şekilde arttı. Kış uykusundan çıkan ve yiyecek arayan ayılar, yayla evlerine girerek ciddi zarara yol açarken bölge halkında tedirginlik oluşturdu.

YAYLALARDA AYI HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun’un yüksek rakımlı yaylalarında son haftalarda ayıların yerleşim alanlarına daha sık indiği gözleniyor. Aç kalan ayılar, kapı ve pencereleri kırarak evlere giriyor, gıda malzemelerini dağıtıyor ve arı kovanlarına zarar veriyor. Bazı bölgelerde aynı gece birden fazla evin hedef alındığı belirtiliyor.

YAYLA SEZONU ÖNCESİ KÖTÜ SÜRPRİZ

Yaz sezonu öncesi hazırlık yapmak için yaylalarına çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor. Parçalanmış kapılar, talan edilmiş mutfaklar ve zarar görmüş eşyalar, bölgede yaşanan tehdidin boyutunu gözler önüne seriyor.

"AYILAR BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ayıların evlere girme davranışının artık öğrenilmiş bir alışkanlığa dönüştüğünü belirtti. Ayı popülasyonundaki artışa dikkat çeken Başkaya, yayla evleri terk edilirken içeride yiyecek bırakılmaması gerektiğini vurguladı:

Yiyecek kokusu bırakan her şey ayıları çekebilir. Tabak, çatal bile onlar için bir koku kaynağıdır. Ayılar bu evlerde yiyecek bulabileceklerini öğrendi.

"POPÜLASYON KONTROLÜ ŞART"

Ayıların koruma altında olduğunu hatırlatan Başkaya, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Popülasyon sayımlarının yapılması gerektiğini belirten Başkaya, elde edilecek verilere göre yasal çerçevede kontrollü avlanmanın gündeme alınabileceğini söyledi. Bölge halkının bu konuda yetkililere yoğun şekilde başvurduğunu da dile getirdi.

AÇLIK VE ÇİFTLEŞME DÖNEMİ, RİSKİ ARTIRIYOR

Kış boyunca yağ depolarını tüketen ayıların baharla birlikte yoğun bir beslenme ihtiyacı içine girdiğini belirten Başkaya, bu dönemin aynı zamanda çiftleşme süreciyle çakıştığını söyledi. Özellikle erkek ayıların daha saldırgan olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

"TEK BAŞINA ARAZİDE BULUNMAYIN"

Artan karşılaşma riskine karşı uyarılarda bulunan Başkaya, yaylalarda yalnız dolaşılmaması gerektiğini belirtti. Çobanlar ve bölgede çalışan vatandaşların da mümkün olduğunca grup halinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgede artan ayı saldırıları, hem can güvenliği hem de maddi kayıplar açısından ciddi bir risk oluştururken, yetkililerin alacağı önlemler merakla bekleniyor.