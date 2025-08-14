Kıymayı böyle kavurun! Topak topak değil tane tane yapıyor...

Kıyma, yemeklere lezzet katan bir et türü. Ancak, nasıl pişirildiği de önemli.

Kıyma kavururken en önemli püf noktalardan biri, etin topaklanmadan tane tane pişmesini sağlamaktır.

Doğru teknikle kavrulan kıyma, hem daha lezzetli olur hem de tariflerinizde daha iştah açıcı bir görünüm kazanır.

Peki; tane tane kıyma nasıl kavrulur? İşte püf noktası...

EZECEK KULLANIN

Kıymayı eklemeden önce tavanın iyice ısınmasını bekleyin. Soğuk tavada kıyma suyunu bırakır ve haşlanmış gibi olur.

Kıymayı ekledikten sonra yüksek ateşte kavurun. Böylece hem suyunu salmaz hem de hızlıca pişer.

Kıymanın topaklanmaması için patates ezeceği kullanabilirsiniz. Kıyma tavada pişerken patates ezeceği ile bastırarak küçük parçalara ayırın. Bu yöntem, kıymayı tane tane yapmanın en pratik yoludur.