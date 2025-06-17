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Haber Merkezi

Babalar Günü geride kaldı ancak babaların en özel günü kutlanmaya devam ediliyor.

Kutlamalar, birbirinden özel etkinliklerle sürüyor.

Etkinliklerde hediye alınıyor, ziyaret ediliyor, el öpecek kimsesi olmayanlar da unutulmuyor.

KIZILAY DARÜLACEZE'DE

Bu kapsamada Kızılay İstanbul Kadın Kolları, Darülaceze’de Babalar Günü programı düzenledi.

Darülaceze'nin yaşlı sakinlerinin istekleri belirlenerek onlara göre menü hazırlandı ve yazın güzel havasında eğlenceli anlar yaşandı.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Sadece yaşlı erkeklerin değil kadınların da katıldığı programda yemekler yenildi, çalan müziklere eşlik edildi.

Programda; Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Kızılay Genel Başkanvekili Mustafa Sarılar, Kızılay İstanbul Başkanı Burcu Kösem, Kızılay İstanbul Kadın Kolları Başkanı Ayşe Arslantürk, ve Darülaceze Müdürü Esra Ceceli İslam da yer aldı.

GAZZE UNUTULMADI

Programda İsrail zulmü altında olan Gazze unutulmadı.

Evlatlarını yitiren babalar için sabır, babasız kalan evlatlara da dayanma gücü için dualar edildi.