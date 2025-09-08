Klozete 1 tane pet şişe atarsanız...

Giderek artan faturalar ve yaklaşan su krizi, günlük yaşamda küçük ama etkili çözümleri gündeme taşıyor.

Her gün farkında olmadan boşa harcanan suyun, ay sonunda faturaları kabarttığını ve gelecek için ciddi bir tehdit oluşturduğunu biliyor muydunuz?

Basit görünen bazı yöntemler, hem bütçenize katkı sağlayabilir hem de doğaya nefes aldırabilir.

Uzmanların dikkat çektiği yöntemlerden biri, oldukça sıradan bir eşyanın farklı kullanımına dayanıyor.

KLOZETE ATIN

Son dönemde öne çıkan “pet şişe yöntemi” tam da bu noktada devreye giriyor.

Yapılması gereken şey oldukça pratik: Klozetin içerisine ya da rezervuarına su dolu bir plastik şişe yerleştirmek.

Bu sayede sifon çekildiğinde haznedeki suyun bir kısmı şişe tarafından kaplandığı için daha az su kullanılıyor.

Günlük kullanımda fark edilmese de, özellikle dört kişilik ailelerde ay boyunca yüzlerce litre suyun tasarruf edilmesini sağlıyor.