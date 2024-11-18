İHA
Kocaeli'de korkutan iş kazası...
Başiskele ilçesine bağlı Hacı Hakkı Sokak'ta elektrik direği dikim çalışmaları sırasında iş makinesi, doğalgaz boru hattına zarar verdi.
Hasar gören boru, gaz sızdırmaya başladı.
ZARAR GÖREN BORU ALEV ALDI
Havayla temas eden doğalgaz, bir anda alev aldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve gaz ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın söndürüldü, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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