Kocaeli'de kanseri yenen minik Kağan'ın başarısı binlerce balonla kutlandı

Küçük Kağan'ın sevinci yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi...

Kocaeli Üniversitesi’nde 2023 yılında lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Kağan Akan, yaklaşık iki yıl süren kemoterapi ve tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı.

GÖKYÜZÜNE YÜZLERCE BALON BIRAKILDI

Kağan’ın sağlığına kavuşmasının ardından Seka Park uçurtma tepesinde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Etkinliğe Kaan'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katılarak küçük Kağan’ın sevincine ortak oldu.

''BU ANI YAŞAMAK BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI''

"Onlar hiç üzülmesinler ve hiç hasta olmasınlar diliyorum" ifadelerini kullanarak konuşmasına başlayan Çiğdem Akan, "Kağan 2023 yılında lösemi tanısı aldı. Hepimiz için zor bir süreçti aktif olarak 8 ay kemoterapi aldı. Bizim için zordu.

Çocuğumuzu kaybetme korkusu yaşadık ama çok şükür, bugün iyileşti ve balonlarımız uçtu.

Bu anı yaşamak, bizim için çok anlamlı ve çok güzeldi.

''ÇOCUKLAR HİÇ ÜZÜLMESİNLER''

Uçan balonlar sadece Kağan için değil, iyileşmiş bütün çocuklar ve hastane odasında gökyüzüne bakan bütün hasta çocuklar için uçsun.

Çocuklar, dünyanın en değerli ve en güzel varlıkları. Onlar hiç üzülmesinler ve hiç hasta olmasınlar.

Ben 2 yıl boyunca ağlamamak için kendimi çok tuttum.

''AĞLAYARAK İFADE EDİYORUM KENDİMİ''

Kağan'ı mutlu etmeye çalıştım, çünkü bu hastalıkta motivasyon çok önemli.

Mutlu olması, çok önemli. O yüzden annenin mutlu olması, çocuk için çok daha önemli. Doktor artık iyileştiğini, tedavinin bittiğini söyleyince çok ağladım.

2 yıldır tuttuğum gözyaşları birikti ve aktı. Ağlayarak ifade ediyorum kendimi" diye konuştu.

''YAŞADIKLARIMIZIN TARİFİ YOK''

Baba Bekir Akan ise, "Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın, çünkü çok zor. Yaşadıklarımızın tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef.

Yaşadıklarımızı bir biz, bir de Allah bilir. Tarifi yok. Allah'a şükürler olsun, şu an çocuğumuz iyi.

''İNŞALLAH BÜTÜN ÇOCUKLAR BU MUTLULUĞU YAŞAR''

İnşallah hastanede yatan bütün çocuklar da, annesi ve babasıyla birlikte bu mutluluğu yaşar, tez zamanda iyileşirler.

Hastane köşelerinde elinizden hiçbir şey gelmediği sürece, kenarda beklemek çok zor bir şey. Allah'a şükürler olsun ki atlattık" şekilde konuştu.