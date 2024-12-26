İHA

Kocaeli'de ilginç bir olay meydana geldi.

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde yaşayan Serdar B., herkesi şaşkınlığa uğratan bir davranışta bulundu.

Bağdat ve Merkez Camisi'ne giden Serdar B., cami görevlileriene sela okutmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Bağdat Camisi hoparlörlerinden, görevliler öldüğü iddia edilen kişi için sela okudu.

KENDİ SELASINI OKUTTU

Diğer camide okunan sela ise, şahsın ölmediğinin anlaşılması üzerine yarıda kesildi.

Öldüğü anons edilen kişiyi karşılarında gören mahalleli hayretini gizleyemedi.

"ÖLSEYDİ CENAZESİNE GİDERDİK"

Mahalle sakini Adnan Şimşek, “Dün burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum.

Selasını okutulan Serdar B. ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Serdar B. ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi” şeklinde konuştu.

"CENAZEYE KATILAMADIM DİYE ÜZÜLMÜŞTÜM"

Orhan Aydoğan ise, “Cami hocamız selayı okudu. Mahalleden çok sevdiğimiz Serdar B.'nin vefat ettiği söylendi. Hastanede işim olduğu için ben cenazeye katılmadım. Ölmediği söyleniyor bu konu hakkında bir fikrim, bilgim yok. Umarım ölmemiştir çünkü cenazesine katılamadım diye çok üzülmüştüm” dedi.