Kocaeli'de temizlik personelinin hareketi yürekleri ısıttı

Kocaeli'de Gebze Belediyesi Temizlik İşleri personeli, Mevlana Mahallesi'ndeki çocuklara unutulmaz bir an yaşattı.

Temizlik personelleri, mahalledeki çocuklarla kucaklayarak onlara çikolata ve gofret dağıttı.

YÜREKLERİ ISITAN O ANLAR BEĞENİ TOPLADI

Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken bu sıcak anlar büyük beğeni topladı.

Mevlana Mahallesi Muhtarı Selda Çakırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye personeline teşekkür etti.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Çakırel, "Personellerimize bu şefkati gösterdikleri için mahallemiz adına çok teşekkür ederiz." diyerek duyarlılıkları için minnettarlığını dile getirdi.