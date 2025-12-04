Kocaeli'de 'Tilko' ismini verdiği tilkiyi elleriyle besliyor

Kocaeli'de Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesindeki Kartepe’de barakada yaşayan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 1 ay önce penceresinin önüne tilkinin geldiğini fark etti.

Barakadan çıkan Karslıoğlu, tilkiye ekmek verdi.

ELLERİYLE BESLEMEYE BAŞLADI

Ekmeği alan tilki, çevrede dolaşıp uzaklaştı.

Farklı zamanda barakaya gelen tilkinin kendisine alıştığını belirten Karslıoğlu, hayvanı elleriyle beslemeye başladı.

'TİLKO' ADINI VERDİ

Tilki, bir süre sonra barakanın içine girip tabaktan ekmek, bisküvi ve meyve yedi.

Karslıoğlu, ‘Tilko’ adını verdiği ve elleriyle beslediği tilkinin yemek yediği ve barakada dolaştığı anları kayıt altına aldı.

"EKMEĞİ VE BİSKÜVİYİ ÇOK SEVİYOR"

Tilkiyle ilgili gözlemlerini aktaran Oğuz Karslıoğlu, "Yaklaşık 1 ay önce barakanın camından gördüm. Dışarıya çıkıp kendisine ekmek attım. Ondan sonra bize yaklaşmaya başladı, evin içerisine girdi, tabaklarımızdan yemeye başladı. 2-3 günde bir kendisine yiyecek atıyorum, gelip alıp gidiyor. Ekmeği ve bisküviyi çok seviyor. Kemik ve eti daha çok tercih ediyor." dedi.

"HAYVANLARA ZARAR VERMEYELİM"

"İlk zamanlar çok tedirgindi şimdi daha çok samimi oldu" diyen Karslıoğlu, "Ben o samimiyeti biraz bozdum. Çünkü kötü niyetli insanlar tarafından öldürüldüğünü gördüm. Bundan dolayı kendimden uzaklaştırıyorum, uzaktan seviyorum. Bir tane çakal ailesi var o gelip gidiyor, kuşlar var. Herhangi bir tedirginlik hissetmiyorum. Tepki gösteriyorlar, kimisi ısıracağından endişe ediyor, kimisi ‘kendine yaklaştırma diğer insanlara da alışır, kötü niyetli insanlar zarar verir’ diyor. Tabii ben de dikkate alıyorum. Geçen günlerde ‘Sinco’ çıkmıştı, ben de ona ithafen ‘Tilko’ dedim. Hayvanlara zarar vermeyelim, doğayı koruyalım. Onlar da bu hayatın bir parçası." ifadelerini kullandı.